Carrosse se dote d’une aire de jeux et d’équipements sportifs

Direction Saint-Gilles, quartier Carrosse. A partir du 8 octobre, des travaux de terrassement débuteront à proximité du plateau sportif dans ce quartier des hauts. Ils précèderont la construction d’une dalle ainsi que la pose d’un sol souple qui accueilleront une aire de jeux et équipements sportifs extérieurs.



Comme annoncé précédemment dans nos articles, cette opération qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants, fait partie d’un marché global comprenant trois aires de jeux (Barrage/Fleurimont et Petite France) et trois aires de Street Work Out (Carosse/Fleurimont/Barrage). Les travaux devraient prendre fin le 15 novembre prochain pour la plus grande joie des petits et des grands !