Carrières sanitaires et sociales: LADOM et la Région s'engagent

Cette après-midi, après être restés toute la nuit devant l'hôtel de Région, ils ont enfin pu rencontrer un élu. Un échange cordial s'est tenu avec Vincent Payet, 3e vice-président de Région. Ce dernier a rappelé que la Région avait toujours été prête à s'engager mais qu'elle ne le ferait que s'il y avait un engagement équivalent de l'Etat via LADOM. Un courrier avait été envoyé à LADOM et la réponse de l'Etat semblait être positive. Ne restait plus qu'à recevoir un courrier officiel.



Alors qu'ils n'excluaient pas une nouvelle nuit de sit-in, la réponse tant attendue est arrivée en cette fin de journée: LADOM s'engage sur 3 ans pour financer ce dispositif "Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle".



Et pour que les étudiants réunionnais puissent partir poursuivre leurs études en toute sérénité, la Région Réunion affirme s'engager également sur la même période et ainsi compléter l'aide à la mobilité nécessaire pour ces jeunes.



Charline Bakowski





