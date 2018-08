Carrières sanitaire et sociale: LADOM et la Région s'engagent

Etudiants et parents d'élèves, sur le qui-vive depuis le début de la semaine, semblent enfin voir le bout du tunnel en ce samedi.



Cette après-midi, après être restés toute la nuit devant l'hôtel de Région, ils ont enfin pu rencontré un élu. Un échange cordial s'est tenu avec Vincent Payet, 3e vice-président de Région. Ce dernier a affirmé qu'ils n'attendaient plus que le retour d'un courrier envoyé à LADOM.



Alors qu'ils n'excluaient pas une nouvelle nuit de sit-in, la réponse tant attendue est arrivée en cette fin de journée: LADOM s'engage sur 3 ans pour financer ce dispositif.



Et pour que les étudiants réunionnais puissent partir poursuivre leurs études en toute sérénité, la Région Réunion affirme s'engager également sur la même période et ainsi compléter l'aide à la mobilité nécessaire pour ces jeunes.