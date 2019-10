Carrières : "Sans matériaux, il n’y a pas de BTP"

"Puisque les carrières des Lataniers, de Bois-Blanc et de Bellevue ne sont toujours pas ouvertes, la Nouvelle Route du Littoral se fait avec des carrières déjà existantes" explique Laurent Lecocq de la FRBTP, "avec 10 millions de tonnes de matériaux déjà prélevés dans l’ouest, les ressources diminuent et devraient s’épuiser dès 2022, c’est pourquoi le marché du granulat va mal à La Réunion".



Or il manque toujours 9 millions de tonnes pour terminer le chantier de la nouvelle route du littoral. Pour autant, la FRBTP n’est pas favorable à l’importation de roches, alors que ces matériaux existent localement : "Nous comptons plutôt sur les études menées pour le prélèvement d’andains en terrains agricoles, qui permettront de débarrasser les agriculteurs de ces roches gênantes tout en limitant le risque d’inondation."



"S’il y avait eu une intelligence commune sur tout le territoire, la NRL serait déjà terminée" ajoute-t-il, "tout le monde veut des routes et des logements, mais personne ne veut de carrières près de chez soi."



Les acteurs du BTP comptent désormais sur la venue prochaine du chef de l’État pour débloquer le chantier de la NRL, comme l’avait promis Emmanuel Macron durant sa visite de campagne à La Réunion en mars 2017, alors qu’il était candidat à la présidence.