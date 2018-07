A la Une .. Carrière des Lataniers: L'avenant de la convention Possession/Région validé par les élus municipaux





En contrepartie de l'exploitation de cette carrière pour les besoins du chantier, la commune percevra des financements pour l'aménagement du front de mer et d'une liaison routière censée désengorger le secteur entre le Coeur de Ville et la NRL. Montant estimé du "coup de pouce" de la Pyramide inversée : environ 21 millions d'euros, contre 17,9 millions d'euros prévus initialement.



Sur ces 21 millions d'euros, 17,9 millions serviront à financer les grands projets d'aménagement de la commune comme la voie de liaison et de franchissement de la Ravine des Lataniers (entre 7 et 8,5 millions d'euros), le raccordement du centre-ville à son littoral (10,5 à 12 millions d'euros) ou encore le projet de nouvelle école pour le Coeur de Ville (6,8 millions d'euros).



Les 3 millions d'euros restants, des subventions supplémentaires exceptionnelles au titre du Plan de relance régional (PRR), financeront eux de leur côté tous les grands projets éligibles au dispositif.



"Les engagements de 2013 ont été révisés"



Comme l'explique Françoise Lambert, deuxième adjointe au maire chargée de l'aménagement, "la nouvelle majorité a voulu dès son arrivée en 2014", faire évoluer les conditions de cette convention, notamment sur trois points : renforcer le soutien de la Région au financement des projets en interface de l'arrivée de la NRL, réduire les impacts de l'extraction de la carrière "en augmentant le niveau des exigences vis à vis de l'exploitation" et enfin, "agir en concertation avec les citoyens". "Les engagements de 2013 ont été révisés: la convention initiale d'exploitation fixait 7,5 de tonnes de roches massives sur durée de 6 ans soit 6h/21h 6j/7, alors que la nouvelle convention prévoit l'extraction de 2,5 millions de tonnes maximales de roches massives extraites pour une durée de deux ans et demi", se félicite l'élue, pour qui cet avenant n°2 de la convention Région/Possession "révèle le souci de transparence entre nos deux collectivités".



Un projet critiqué par l'opposition ainsi que par le



Taxée par ses détracteurs d'avoir mis sa commune sous la "tutelle" de la collectivité régionale avec cette convention, Vanessa Miranville, acquiesce malicieusement…pour ses prédécesseurs. "Oui il y a eu une mise sous tutelle, mais cela s'est passé en 2013, lorsque l'ancienne majorité n'avait pas dévoilé à la population la convention signée à l'époque. Cela fait quatre ans que nous travaillons à rééquilibrer nos relations avec la collectivité. Des discussions qui ont notamment permis la réduction du tonnage, passant de 6 millions à 2,5 millions", poursuit-t-elle.



Taxée également par ses opposants d'avoir "renié" sa fibre écologique, la maire de La Possession assure qu'elle ne s'est "jamais prise pour Mme Écologie". "Je préfère Mme Développement durable. Je n'ai pas été élue par des Tec-tec et des Tui-Tui mais par des Possessionnais", glisse-t-elle en guise de conclusion.





