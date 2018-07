Carrière de Bois Blanc, une affaire politique !

Nous connaissons tous l’amour démesuré (humour) que voue Thierry Robert, ex maire de Saint-Leu et Député déchu pour manquement à ses obligations fiscales, au Président de Région Didier Robert.. Bref un personnage que je ne recommanderais pas, même à mon pire ennemi. Cet olibrius n’a pas compris que politiquement il était fini. Et par esprit malsain et revanchard, il persiste dans son œuvre destructrice. Je m’explique : je n’incrimine pas la population de St leu et d’Etang salé,. Ils ont cru en leur député et sont encore sous l’emprise de son discours démagogique. Oui ! Discours qui ne vise qu’à nuire à Didier Robert pour assouvir la vengeance d’un Thierry Robert, grand malade de son égo.



The big problème, c’est que , ce faisant, toute La Réunion est prise en otage par Thierry Robert himself.



Mais que veut le réunionnais ? Une route, la NRL, qui le mène en toute sécurité de la Possession à Saint-Denis ! Parmi ces réunionnais j’intègre les Saint-Leusiens et les Etang-Saléens. Nous avons TOUS, La Réunion entière, a besoin de cette NRL.



Et un seul homme s’oppose à cette nécessité vitale, pour des raisons purement personnelles et égoïstes. Vous le connaissez.



A notre connaissance, si les andains suffisent aux remblais , plus de 10 millions de tonnes de roches massives sont nécessaires pour la route digue si je ne me trompe. Seule la carrière de Bois Blanc est en capacité de les fournir. Et c’est là que le bât blesse Thierry Robert. Mais il tient là, un outil qui risque de mettre à mal la Région. Grâce à son orchestration, sa capacité de nuisance est intacte .



L’exploitation de la carrière de Bois Blanc, ravine du Trou à St Leu présente cependant TOUTES les garanties qui devraient rassurer les indécis :

- peu de monde à proximité du site

- Enjeux environnementaux modérés et maitrisables

- Exploitation encadrée par ICPE (protection de l’environnement) prise en compte des risques liés à l’environnement et la Santé

- Impact routier pris en compte, horaires adaptés

- Projet validé par le SAR (Schéma d’Aménagement Régional)

- Schéma de mise en valeur de la mer

- Le SCOT (Schéma départemental des carrières)

- Le schéma d’aménagement des eaux SDAGE…

- Etc…..



Toutes les garanties ont été apportées concernant l’émission de poussières, l’approvisionnement en eau, la protection de la faune et de la flore par des organismes habilités.



A l’issue des travaux d’une durée de deux ans environ la partie haute de la carrière sera intégrée au périmètre agricole et sera distribuée à de jeunes agriculteurs exploitants et la partie basse sera re végétalisée.



Je ne sais à quoi jouent la municipalité de St Leu, son satellite « touch pas nout roche » et son Conseil Municipal en demandant l’abrogation du PIG (Projet d’Intérêt général voté le 31/07/17 et qui va, selon le préfet, dans le sens de l’exploitation de la carrière) , allant selon eux à l’encontre du PLU (Plan Local d’Urbanisation).



En fait, Thierry Robert, dans l’ombre, manipule tout ce petit monde.



In fine, il y va dans cette affaire de Carrière de Bois Blanc, une problématique réunio/réunionnaise. L’intérêt d’une île, d’une population, face à un Conseil Municipal à la botte d’un mentor déchu, et qui n’a que faire de l’avenir de notre île.



J’ai grande confiance en la maturité et à l’esprit civique des personnes qui vont se déplacer sur les lieux de l’enquête publique. Il reste peu de temps (25 Juillet dernier jour) pour manifester votre intérêt pour la Réunion madame, monsieur.



Je dis OUI à l’exploitation de la carrière de Bois Blanc POUR la Réunion..