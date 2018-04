Carrière de Bois-Blanc : Vinci recrute un directeur d'exploitation

Vinci chercherait à recruter un directeur d'exploitation de carrière pour Bois-Blanc, si l'on en croit le descriptif de poste visible sur LinkedIn, qu'un sympathisant du collectif "Touch pa nout roche" a partagé.



Une information surprenante, l'exploitation de la carrière étant suspendue, de par un arrêté du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 2017, qui, s'il n'était pas rendu dans le cadre des exploitations de carrières, interdit la désignation du préfet de région en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement.



Le préfet avait, en date du 31 juillet 2017, signé un arrêté qualifiant le projet d'intérêt général (PIG) en vue de l’ouverture et de l'exploitation de la carrière sur la commune de Saint-Leu, suite à l'enquête publique. Cet arrêté préfectoral est remis en cause par la décision du Conseil d'Etat.



L'application de cette jurisprudence du Conseil d'Etat met potentiellement en jeu toutes les autorisations d'exploitation de carrières de La Réunion, à l'exception de celle de Dioré, dont l'arrêté préfectoral d’autorisation, datant du 30 décembre 2015, ne peut plus faire l’objet d’un recours. L'exploitation de la carrière de Dioré par le carrier Guintoli est étrangement à l'arrêt, alors que l'autorisation date de deux ans...



Vinci se dirigerait-il vers l'exploitation de Bois-Blanc? C'est ce que suggère l'avis de recrutement que le groupe a posté sur LinkedIn, dont le descriptif de poste laisse peu de place au doute. Extrait :



"VINCI Construction Terrassement participe à la construction de la Nouvelle Route du Littoral consistant à construire un viaduc en mer de 5400 mètres, le plus long de France, qui longe le littoral, reliera Saint-Denis de La Réunion à La Grande Chaloupe ... Rattaché au Directeur de Projet de la carrière Ravine du Trou, vos missions sont les suivantes ... Vous gérez l'exploitation de la carrière..."



Au regard des enjeux brûlants de l'actualité, on peut se demander si l'(éventuel) heureux élu sera recruté dans le vivier des cadres locaux... Affaire à suivre.