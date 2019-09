Carrière de Bois-Blanc: Le Conseil d'Etat donne raison aux anti-carrières

Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de l'Etat contre la décision qui annulait l'autorisation d'exploiter la carrière dite de Bois Blanc. Un revers de plus pour la région et l'Etat, l'association Touch Pa Nout Roche se réjouit, s'exclamant sur sa page Facebook "Et 1 et 2 et 3... zéro!".



En effet, l'association estime que c'est la troisième grande victoire contre la carrière de Bois-Blanc, après les décisions du Tribunal administratif en faveur de ses recours contre l'autorisation d'exploiter et contre la dérogation pour le défrichage de la carrière en période de reproduction des animaux. Le Conseil d'Etat avait déjà rendu une décision contre le pourvoi en cassation de la préfecture quant à l'annulation du schéma départemental des carrières de 2014 par la cour d'appel de Bordeaux. Ainsi, cette décision du Conseil d'Etat contre le pourvoi des ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie est-il une troisième victoire pour Touch Pa Nout Roche.



L'association ajoute: "Il serait bon que la Préfecture et les collectivités mettent un terme à leur obstination et respectent la loi au lieu de la contourner!". C'est une ombre de plus au tableau de la nouvelle Route du Littoral, qui repousse la fin des travaux aux calendes grecques, car sans l'ouverture d'une carrière en roches massives, les 4,6 km de digue entre la Grande chaloupe et La Possession sont compromis.