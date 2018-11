A la Une ... Carrière de Bois Blanc : La CDNPS donne aussi un avis favorable La commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) a donné ce vendredi matin un avis favorable à l’ouverture de la carrière de roches massives à Bois Blanc par la société SCPR. La mairie de St-Leu a réagi suite à cet avis par le biais du communiqué suivant:

Le Maire de Saint-Leu a réitéré au nom du Conseil municipal et de la population saint-Leusienne, avironnaise et étang-saléenne, son opposition ferme à ce projet d’exploitation de la Ravine du Trou. Mais la commission a fait fi de l’avis du Premier magistrat de la Commune et de la forte opposition de la population qui s’est exprimée massivement durant les trois enquêtes publiques et les trois chaînes humaines organisées entre la ravine des Avirons et la ravine des sables.



Même s’il ne s’agit théoriquement que d’un avis consultatif, c’est la dernière ligne droite avant les autorisations d’exploiter. Le rapport du courrier de convocation de ce jour fait craindre une approbation de la modification du PLU dès ce mois de novembre : phase préalable à la signature de l’arrêté portant autorisation d’ouverture de la carrière de roches massives. Le pétitionnaire a confirmé en séance une exploitation prévue en avril 2019.



La Mairie de Saint-Leu dénonce une manœuvre administrative qui s’assimile à un véritable passage en force des services de l’Etat et de la Région au profit des multinationales. Cette stratégie met en péril le cadre de vie de notre commune et des communes voisines. Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, utilisera toutes les voies de recours possibles une fois les arrêtés sortis pour défendre les intérêts de la population et le Droit. Pascal Robert Lu 277 fois





