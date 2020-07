La grande Une Carrière de Bois-Blanc : L’Autorité environnementale demande plus d’éléments

L'Autorité environnementale a été saisie une seconde fois suite à la suspension par le tribunal administratif du droit de défrichement et d'exploitation de la carrière de Bois-Blanc. Elle demande, entre autres, d'actualiser les besoins en matériaux de la nouvelle route du littoral. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 18:18 | Lu 316 fois





L’Autorité environnementale a donc recommandé une consultation avec le public, une actualisation des besoins en matériaux de la nouvelle route du littoral et le potentiel de production de la carrière et la destination des déchets verts issus du défrichement.



Le reste des enjeux du projet restent identiques, à savoir : la protection de la flore et de la faune sauvages, notamment des chauve-souris et des mammifères marins

les nuisances pour les riverains, notamment en matière de vibrations

le paysage

la qualité de l’aire et les émissions de poussières

le risque d’inondation

la pollution des eaux souterraines.

