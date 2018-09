La grande Une Carrière de Bois Blanc : Avis favorable des commissaires-enquêteurs

La commission d’enquête a rendu son avis sur l'exploitation de la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu. Un "avis favorable sans aucune réserve". Suite à l'enquête publique réalisée entre fin juin et fin juillet dernier, trois commissaires-enquêteurs devaient rendre leur avis consultatif.



Pas de réserve, mais des recommandations



Dans son document de 250 pages publié le 2 septembre (voir ci-dessous), la commission émet toutefois des recommandations. Elle demande la tenue d'une médiation auprès de la population concernée, "pour une évaluation des principales nuisances et pour explication des différentes dispositions qui sont envisagées par le maître d’ouvrage et pour faire remonter leurs doléances, tout en dépassionnant le débat auprès du maître d’ouvrage".



Le commission recommande par ailleurs l'installation de capteurs "au niveau des fondations des ouvrages d’art, de la Route des Tamarins, notamment sur les ponts des ravines du Trou et des Avirons" pour analyser l'impact des tirs de mine sur cet axe situé à proximité du potentiel futur site d'extraction de roches.



Du côté du collectif Touch Pas Nout Roche, qui milite contre l'ouverture de la carrière de Bois Blanc, c'est "l’écœurement, la colère la plus totale". S'il ne s'agit pas encore d'une autorisation à exploiter, mais d'un avis consultatif avant une décision préfectorale, le collectif compte bien se mobiliser. Une chaîne humaine était déjà prévue ce dimanche 3 septembre à Bois Blanc.

Rapport Ep Scpr Version 2-9-18 Signee by Zinfos974 on Scribd



A.D Lu 1623 fois