Carrière de Bellevue: L'étude d'impact doit être plus poussée estime l'Autorité environnementale

"L’étude d’impact, assez détaillée, mériterait d’être complétée". Dans un avis rendu ce mercredi 25 juillet sur le projet de création de carrière de Bellevue à Saint-Paul, l'Autorité environnementale demande des précisions supplémentaires concernant cette étude "pour mieux apprécier les impacts liés aux transports des matériaux extraits et les impacts de l'exploitation sur les chiroptères".



Ce projet de carrière, présenté par la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), est lié à la réalisation de la nouvelle route du littoral (NRL) à La Réunion. Une route qui nécessite environ 19 millions de tonnes de matériaux dont environ 9 millions d'enrochements massifs pour réaliser notamment une voirie nouvelle et l'élargissement de voiries existantes. Des opérations constitutives du projet "qui doivent à ce titre être intégrées au périmètre de l’étude d’impact", estime l'Autorité.



Cette dernière recommande également d’actualiser les estimations de quantités de matériaux nécessaires à la construction de la NRL et les apports attendus des différentes sources identifiées. Le but : fournir les enrochements ainsi que la temporalité de ces apports, "déterminante dans le besoin d’ouvrir ou non de nouvelles carrières".



Concernant l'analyse des impacts sur l'environnement liés au trafic sur les voiries, l'Autorité demande à ce que celle ci soit "complétée", notamment sur le bruit et les pollutions de l’air. Elle souhaite par ailleurs un renfort des dispositions qui seront prises pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes pendant l’exploitation de la carrière et après la remise en état.



"Étant donnée la présence avérée occasionnelle ou permanente sur le site ou à proximité d’espèces protégées, dont les chiroptères et certaines espèces d’oiseaux, que la présence de la carrière et son activité d’exploitation perturberont très probablement malgré les mesures (nécessaires) prévues, l’Ae considère que le projet ne peut être autorisé sans obtention d’une dérogation au régime d’interdiction stricte portant sur les espèces protégées", termine l'Autorité.

