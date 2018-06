Carrière Bois Blanc: un prochain rassemblement prévu le 14 juillet

Le collectif Touch pas nout roche a tenu ce samedi une réunion aux Avirons pour informer qu'une troisième enquête publique débutera dès demain lundi dans les communes des Avirons, de l'Etang-Salé et de Saint-Leu. Cette enquête se tiendra jusqu'au 25 juillet.



Après déjà deux premières manifestations, où plus de 5 000 personnes étaient présentes, le collectif prévoit un prochain rassemblement devant la Préfecture le 14 juillet prochain.



Tout le monde peut accéder au dossier directement sur le site de la Préfecture. Chacun a la possibilité de déposer son avis auprès des mairies des communes concernées ou encore par mail au Préfet.



Mais les portes-parole précisent qu'ils veulent réellement des avis sur la carrière et non sur la NRL par exemple. "Cette carrière ce n'est pas la NRL, c'est pour assurer le monopole des approvisionnements des agrégats à la SCPR. Cette carrière sera pour toujours et fermera jamais", confie une porte-parole dans les colonnes du Quotidien.