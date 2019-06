Carrière Bois Blanc: l'Etat demande une 'mise à jour', considérée comme indispensable

L'Etat reprend la main sur la carrière de Bois Blanc, qui est indispensable à la bonne marche des différents chantiers de BTP de l'ile.



La DEAL a convoqué une Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) le 1er juillet, le but étant d'établir une "mise à jour" du schéma des carrières mis en place depuis 2010, afin d'y intégrer la carrière de Bois Blanc rapidement. Un schéma dont elle ne faisait pas partie.



Afin qu'elle puisse ouvrir, l'Etat propose de modifier le projet, en créant deux carrières, une en partie basse, l’autre en partie haute.



Le nouveau schéma de 2014 l'avait certes ajoutée, tout comme les carrières de Dioré, l’Ermitage et Bellevue, avant son annulation en 2018. La carrière de Bois Blanc est donc inexploitable depuis cette période. Or l'Etat la considère aujourd'hui comme indispensable pour mener à bien notamment le chantier de la NRL. Elle pourrait en effet couvrir l'intégralité des besoins en roches, estimés à plus de 9 millions de tonnes.