Carrière Bois Blanc: Touch Pas Nout Roche va à nouveau montrer son "refus catégorique"

Il va se mobiliser une troisième fois pour dire non au projet de carrière de la Ravine du Trou. Le collectif Touch Pas Nout Roche organise ce samedi 23 juin une réunion d’information à 10h aux Avirons alors qu’une nouvelle enquête publique va démarrer le 25 juin prochain.



Durant un mois les administrés seront reçus en mairie de l’Etang- Salé, St-Leu et les Avirons. Ils pourront donner leur avis sur l’exploitation de la carrière à ciel ouvert par la SCPR mais aussi sur la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme de St-Leu.



"Nous avons déjà dit non en masse à ce projet désastreux à deux reprises mais la parole de la population ainsi que les décisions de justice (Conseil d'Etat et cour d'appel de Bordeaux ) sont ignorées", déplore le collectif. "Nous allons à nouveau pour cette troisième enquête publique montrer notre refus catégorique".