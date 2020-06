Carrefour Canabady : Pas de prime Covid pour les anciens salariés en CDD

Immoral et injuste, protestent les salariés en CDD de Carrefour Canabady à St-Pierre. À l’origine du conflit social : une prime exceptionnelle, votée lors du Comité social et économique du 10 juin, pour tous les salariés ayant travaillé durant le confinement.



Les salariés des grandes surfaces se sont retrouvés en première ligne durant la crise sanitaire. Pourtant ceux employés en CDD dont le contrat s’achève avant le 20 juin 2020 ne bénéficieront pas de la prime exceptionnelle soit 800 euros pour un temps complet.



Une trentaine de salariés sont concernés. Ils sont soutenus par l’UR 974. Dans une vidéo postée sur Facebook, le syndicat interpelle Amaury de Lavigne, directeur de Carrefour Réunion et dénonce "cette décision aussi injuste, alors que pendant le confinement vous avez fait un chiffre d’affaires exceptionnel".