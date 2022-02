Carrefour Canabady : Il filme sous les jupes des filles

Placer un téléphone portable ou une petite caméra plus ou moins discrètement au niveau de l’entrejambe de femmes pour prendre une photo ou une vidéo… L’incrimination de voyeurisme créée par la loi "Schiappa" en 2018 vient depuis apporter une réponse pénale à cette pratique également appelé "upskirting".



Ces faits ont été punis ce jeudi par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Alors qu’il se trouvait dans le Carrefour Canabady à Saint-Pierre, Ben a filmé sous les jupes de deux femmes afin de voir leurs parties intimes.



Jugé le 9 septembre 2021, ayant bénéficié d’un ajournement de peine, Ben s’est présenté à la barre en apportant les preuves du respect des obligations prononcées par le tribunal.



L’homme, au casier vierge et à la recherche d’un emploi dans l’immobilier, a ainsi indemnisé les victimes et est également suivi auprès d’un psychologue.



Pour autant, le parquet a requis une peine de 3 mois avec sursis.



Il a été en partie entendu : Ben a finalement été condamné à 1 mois de prison avec sursis.



*prénom d'emprunt