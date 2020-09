Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Carré des Roches Noires et Camping de l’Hermitage, deux axes de redynamisation du littoral Saint-Gillois

La Ville de Saint-Paul a confié à la SPL Tamarun la création, la gestion et la valorisation d’un espace commercial et touristique dans les locaux de l’ancienne école primaire des Roches Noires. Le lundi 14 septembre dernier, une visite du site a permis à Mme la Maire, Huguette BELLO, de se rendre compte des travaux de réhabilitation effectués par la SPL en vue d’accompagner la dynamisation de la station balnéaire.



Au total, ce sont 5 salles de classes et le restaurant scolaire qui ont vocation à dynamiser la proposition touristique, que ce soit par le biais d’activités autour du culinaire, de l’artisanat, de la culture ou du patrimoine local de manière générale, faisant du Carré des Roches noires un maillon central de la redynamisation de cette zone.



La Maire a rappelé sa volonté forte de voir la future activité à venir, s’immerger dans son environnement immédiat du monde portuaire ainsi que dans le tissu social alentours et le monde éducatif. La Maire a également visité le chantier des 25 bungalows de 4 à 6 personnes dont 1 PMR, en phase de finition sur le Camping de l’Hermitage. Fort d’une participation financière de la CAF, ce projet proposera un confort supplémentaire aux familles réunionnaises les plus modestes lors de leurs séjours pendant les vacances scolaires.



Le camping offre une alternative conviviale et chaleureuse au tourisme hôtelier classique avec son coin barbecue et ses animations sur la placette centrale, tout cela en bord de mer. Ces bungalows viendront compléter l’offre de tentes Safaris et d’emplacements libres qui ont déjà été aménagés.











