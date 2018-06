A la Une ... Caroupaye et la plateforme du BTP alertent Sébastien Lecornu sur l'incertitude des carrières





Rappelons que celle-ci a décidé d'annuler l'arrêté préfectoral modifiant le schéma départemental des carrières. Une délégation est reçue ce mardi à 16h45 à la préfecture pour évoquer la problématique des carrières avec le conseiller du secrétaire d'Etat à la Transition énergétique, Sébastien Lecornu. Y sont reçus, Jean Bernard Caroupaye de la FNTR, Jacky Balmine de la CGTR BTP, Bernard Sirieix, président de la FRBTP, Didier Hoarau (Unostra) et un représentant du syndicat agricole de la FDSEA.



Le conseiller de Sébastien Lecornu, Olivier Bouchery, et le directeur de cabinet du préfet Sébastien Audebert vont échanger avec la plateforme sur les conditions d'approvisionnement des roches pour la NRL.



Pour rappel, la cour d'appel de Bordeaux a annulé fin mai les modifications apportées en 2014 au schéma départemental des carrières de 2010, considérant que les modifications concernant les quatre carrières envisagées pour la NRL ne pouvaient être considérées comme mineures. De ce fait, cette mise à jour du schéma départemental des carrières aurait nécessité une évaluation environnementale, conformément à la loi.



