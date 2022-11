Caroline Cayeux démissionne du gouvernement

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique estime la déclaration de patrimoine de l’ex-ministre sous-évaluée. Caroline Cayeux assure s’être alignée sur les évaluations et ajoute qu’elle préfère démissionner afin de ne pas gêner l’action du gouvernement.



Longtemps maire de Beauvais et sénatrice de l’Oise, Caroline Cayeux est restée au gouvernement à peine six mois. Elle a été réélue dans sa commune, après avoir soutenu François Fillon en 2017, avec le soutien de la majorité présidentielle en 2020.



Il y avait polémique l’été dernier lors d’une interview au sujet de ses combats passés contre le mariage pour tous. L’ex-maire de Beauvais s’était défendue en assurant avoir beaucoup d’amis parmi "ces gens-là". Ce n’est finalement pas cette controverse qui aura eu raison d’elle car le parquet national classe finalement l’affaire sans suite, pour infraction "insuffisamment caractérisée".