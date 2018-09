Carnet rose: 118 tortues vertes voient le jour à St-Leu

L’Observatoire des tortues marines de La Réunion est heureux de vous annoncer la naissance de 118 tortues vertes! La maman, Gaby, était sous la surveillance de Kélonia depuis le mois de mai, revenue pondre sur les plages du nord de St-Leu. La dernière fois, en 2011, 4 nids avaient été observés. 3 avaient éclos et un avait été détruit par les houles australes.



Cette année, Gaby s’est préparée 5 nids sur une plage étroite. 4 ont été déplacés à Kélonia à l’abri de la houle et un laissé sur place sur une plage plus importante préservée des éclairages publics avec le concours de la mairie de St-Leu.



Ces mesures de préservation ont porté leurs fruits, au bout de 88 jours d’incubation, les équipes de Kélonia ont aperçu les traces vers la mer laissées par les bébés tortues. Les 8 bébés restants ont été récupérés et relâchés mercredi matin sous les yeux de l’équipe de Kélonia et les bénévoles qui participent à la surveillance des plages.



"Si elles survivent, c'est à La Réunion qu'elles reviendront se reproduire dans 15 à 25 ans. Il faudra d'ici là que des plages favorables à la ponte des tortues existent encore à La Réunion. C'est ce que le Plan National d'Action pour les tortues marines à La Réunion a prévu comme mesure N°1. Et ce à quoi s'attèlent Kelonia et l'association CEDTM avec la mesure MCM03 de la NRL", indique Kélonia.