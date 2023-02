Carnaval Party

Masque blanc, cape longue, tricorne ou encore costume d'Arlequin. Soyez créatifs et inspirés afin d'être les plus beaux pour le grand défilé ! Au programme, nous nous engageons à vous offrir un moment joyeux et festif avec : maquillage dans le jardin de l'hôtel de ville de 14h à 16h30



Défilé depuis le jardin de l'hôtel de ville jusqu'à la place du Rotary (en passant par la ville) à partir de 17h00



Animation, DJ et concert de KAF MALBAR sur la place Rotary de 18h à 21h



Ne soyez pas timides, enfilez vos plus beaux costumes et venez vous fondre dans la parade et l'ambiance survoltée des carnavaliers.