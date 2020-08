A la Une . Carnage de poules noires devant la Cirest

Un sacrifice de poules noires XXL a été déposé au croisement d'une rue qui abrite comme par hasard le siège de la Cirest. Faut-il y voir un geste dirigé contre l'intercommunalité dont les élus ont été renouvelés de part en part en juin dernier ? Seuls les croyants à ce type de pratiques pourraient s'en inquiéter. Les autres seront sans doute beaucoup plus indignés par un tel gâchis. Par Ludovic Grondin - Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 14:46 | Lu 2918 fois

Un triste spectacle attendait les habitués du coin ce mercredi matin. Des coqs sacrifiés - une bonne dizaine de poules noires comme on dit - ont été posés au beau milieu de la voie publique de la zone d’activités de Saint-Benoît.



Aux premières loges de ce carnage, les agents de la Cirest dont le siège occupe l’un des angles de la rue des Tamarins Pôle Bois, marquent leur étonnement, malgré l’habitude de voir régulièrement des offrandes sur ce même carrefour.



"Il y a de temps en temps un vanne d'offrande qui est posée dans ce même croisement mais c’est la première fois qu’il y a autant d’animaux tués", nous expliquent des agents de l’intercommunalité. A tel point que la présence des volatiles, ou du moins de ce qu’il en reste, a quelque peu contrarié l’entrée du personnel ce matin.



"C’est une croisée ! Il y a régulièrement des offrandes qui sont posées là, avec un vanne et des cocos, mais là ce matin, on a découvert un véritable carnage. On a même dû emprunter un autre accès car les déchets, enfin les poulets sacrifiés, étaient devant l’entrée-parking habituelle", expliquent des employés.



Les poulets sacrifiés pour une raison sans doute occulte ont été enlevés de la chaussée vers 10H30 par le service environnement. Reste à savoir si l’auteur de cet acte supposé d’offrande ou plus probablement de sorcellerie dirigée contre la Cirest (?) y laissera lui aussi des plumes un de ces jours, à la faveur de caméras de surveillance qui auraient immortalisé le "dépôt sauvage".







