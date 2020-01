Ça nous distrait des cheminots...oubliés par BFMtv...zappés...

Les vœux de Macron sonnent tristes...déjà.

Il vaut mieux ça que la guerre !



Carlos Ghosn le Arsène Lupin des temps modernes ? On ne vole qu'aux riches...est-ce moins détestable..moi, je ne me sens pas plus pauvre...et sans émotion.



Belle fuite ! Plutôt rocambolesque....Faut bien que les jets servent à quelque chose. J'adore ça...ça fait flipper..un bon scénario de film.



Après tout le Liban ne sert qu'à ça..l'Amérique du Sud a perdu du terrain depuis longtemps...moins sûre politiquement. La Pampa ne cache plus personne...