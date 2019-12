Carlos Ghosn a fui le Japon pour se rendre au Liban

Alors qu’il était assigné à résidence au Japon, l’ex-PDG du groupe Renault-Nissan est arrivé à Beyrouth au Liban lundi soir. Les conditions de ce transfert sont encore floues à ce stade, mais les médias libanais évoquent une arrivée en jet privé depuis la Turquie.



Libéré sous caution par la justice japonaise, Carlos Ghosn vivait en résidence surveillée à Tokyo dans l’attente de son procès pour corruption, malversation et dissimulation de revenus.



Dans un communiqué, l’homme d’affaires a déclaré ne pas avoir pris la fuite : "Je me suis libéré de l’injustice et de la persécution politique." Il annonce qu’il s’exprimera plus longuement dès la semaine prochaine. Les autorités japonaises elles n’ont pas encore réagi.