Carla Conta: Ils tentent de voler du Hugo Boss et agressent une vendeuse

Qui n’est pas déjà passé devant une boutique de luxe avec l’envie dans les yeux. Mais rares sont ceux qui oseraient entrer dans la boutique pour y voler des habits. Trois jeunes l’ont pourtant fait dans la boutique de Carla Conta à Saint-Gilles en février 2016. Un mineur, un majeur introuvable et le prévenu, présentés devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri ce mardi.



Un samedi après-midi, les trois individus pénètrent dans le magasin avec un sac isotherme. Ils y introduisent des habits Hugo Boss, avec la ferme intention de ressortir avec ; le sac permettant d’éviter la sonnerie de sécurité. Mais les vendeuses s’aperçoivent de l’entourloupe et interviennent. La responsable se prend un jet de gaz lacrymogène dans la figure.



Agressif, surtout lorsque la responsable se trouve à proximité, le jeune de 20 ans, déjà incarcéré ajoute un an de prison à son compteur.