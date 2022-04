A la Une . Carcasses de voitures et déchets en tout genre : Des cochons de compétition!

Alors que les cas de dengue sont en hausse, le site Band Cochon continue de chasser les dépôts sauvages à travers l’ile. Sur plusieurs sites, le paysage est gâché par un "véritable carnage environnemental". Par NP - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 12:21

"Les dépôts sauvages sont des vrais nids à moustiques". Band Cochon invite donc à respecter les calendriers et à trier. Et malgré les années de sensibilisation, "carcasses de voitures et déchets verts propices à la circulation de la dengue fleurissent", regrettent les chasseurs de cochons.



Le long de la ravine Grand Fond depuis 4 mois au moins une voiture pourrie; une carcasse de voiture patiente sur le parking d’une école; pour ne pas payer des frais de déchèterie des tonnes de gravats de plâtres, électroménagers sont entreposés alors qu’il s’agit d’un chemin très fréquenté pour les ballades dominicales, notent les chasseurs de plus en plus nombreux à traquer les site de pollution. "C’est un véritable carnage environnemental, je n’ai pas assez de mes deux mains pour applaudir", déplore l’un d’entre-eux.



Au début du chemin Deboule en face de la sortie du lycée Saint-Paul IV : "Un grand bravo à celui-là, de loin, on se dit tiens mais c'est quoi ce compost sauvage. Et on se rapproche et on se rend compte que c'est un beau tas de pneus broyés. Je vous passe le coup du cours d'eau qui passe en contrebas mais c'est du cochon de compét-là".