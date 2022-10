A la Une . Carcasse de cachalot : Examen clinique et prélèvements en cours

Un corps de cétacé à la dérive a été signalé hier au large de la rivière de l'Est, entre Saint-Benoît et Sainte-Rose. La carcasse du cachalot en état de décomposition avancée s'est échouée ce matin sur la côte de Sainte-Anne. Par NP - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 11:55





L'examen des images transmises par la gendarmerie de Sainte-Rose a rapidement permis d'identifier la carcasse d'un cachalot en état de décomposition avancée, indique l’association.



Soumis aux courants, ce cadavre s'est échoué ce matin sur la côte de Sainte-Anne. Un examen clinique et des prélèvements sont en cours. Ils permettront peut-être d'en savoir davantage sur la cause du décès malgré l'état général très dégradé de la carcasse.



Ce nouvel échouage d'un cadavre de cachalot intervient après deux autres aux caractéristiques relativement similaires ces deux dernières années. Un corps de cétacé à la dérive a été signalé hier en fin de journée au Réseau Échouage piloté par l'association Globice, permettant la mobilisation des autorités et expertises compétentes pour prendre en charge la situation.L'examen des images transmises par la gendarmerie de Sainte-Rose a rapidement permis d'identifier la carcasse d'un cachalot en état de décomposition avancée, indique l’association.Soumis aux courants, ce cadavre s'est échoué ce matin sur la côte de Sainte-Anne. Un examen clinique et des prélèvements sont en cours. Ils permettront peut-être d'en savoir davantage sur la cause du décès malgré l'état général très dégradé de la carcasse.Ce nouvel échouage d'un cadavre de cachalot intervient après deux autres aux caractéristiques relativement similaires ces deux dernières années.