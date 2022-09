A la Une . Carburants, revalorisation des pensions, redevance télé : Ce qui change ce 1er septembre

De nouvelles mesures entrent en vigueur ce 1er septembre 2022. L’aide exceptionnelle sur les carburants est appliquée et la redevance télé disparaît officiellement. La Réunion avait pris un peu d’avance sur la métropole en raison de la rentrée scolaire avancée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 14:41

Comme chaque mois, des changements s’appliquent pour le meilleur ou le pire. Ce mois de septembre n’échappe pas à la règle si le nombre de changements est moins élevé que d’habitude. Surtout, La Réunion a pris un peu d’avance.

Allocation de rentrée scolaire



C'est aujourd'hui que les métropolitains doivent la percevoir. Différence de calendrier scolaire oblige, les bénéficiaires réunionnais l'ont reçue à partir du 3 août . Celle-ci a été revalorisée de 4%, comme les bourses scolaires.

Carburants



La remise sur le prix des carburants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 : 30 centimes d'euro par litre en septembre et octobre, 10 centimes d'euro par litre en novembre.



La remise sur le prix des carburants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 : 30 centimes d'euro par litre en septembre et octobre, 10 centimes d'euro par litre en novembre.

Cette baisse s'est répercutée dans le prix des carburants à La Réunion en septembre , même si elle n'est que de 25 centimes une fois toutes les taxes comprises.

Travail



Le dispositif d'activité partielle pour les personnes vulnérables mis en place durant la pandémie de Covid-19 est prolongé au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023. Les salariés devant garder leurs enfants ne sont plus concernés depuis le 31 juillet.



Pension de retraite et d’invalidité



Les pensions de retraite et d’invalidité de base sont revalorisées de 4%. Cette mesure a un effet rétroactif depuis le 1er juillet.

Logement

Plusieurs mesures d'aide sont mises en place dans le domaine du logement dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat. Cela concerne le "bouclier loyer" qui plafonne la hausse des loyers à 3,5 %. De plus, les aides au logement sont revalorisées de 3,5 %.

L'audit énergétique obligatoire pour la mise en vente de maisons ou d'immeubles classés F ou G, qui devait démarrer le 1er septembre 2022, est reporté au 1er avril 2023.

Redevance télé



La suppression de la contribution à l’audiovisuel public entre en vigueur ce jeudi.

Tickets restaurant



L'utilisation des titres-restaurant est élargie à l'achat de tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement consommables. Le plafond journalier de paiement devrait passer de 19 à 25 € courant septembre et au plus tard le 1er octobre 2022.



Assurance emprunt



La loi "Lemoine" entre en vigueur. Elle concerne l’assurance emprunteur et permet la résiliation sans frais à tout moment.



