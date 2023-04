La grande Une Carburants à La Réunion : tous les prix en baisse à compter du 1er mai 2023

Découvrez le prix maximum de vente du Sans Plomb, du Gazole et de la bouteille de gaz à La Réunion à partir du lundi 1er mai 2023. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 11:41

Au 1er mai 2023, le prix du gazole diminue de 7 centimes et celui du super sans-plomb de 2 centimes. La poursuite de l’aide des collectivités locales maintient le prix de la bouteille de gaz à 15 €.

Les déterminants de l’évolution mensuelle constatée conduisant à cette baisse des prix des carburants :

Au début du mois d’avril, les pays membres de l’OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont annoncé une réduction de leur production, comme «mesure de précaution » afin de stabiliser le marché mondial. Cette annonce a eu pour conséquence une forte augmentation des cours du pétrole en début de mois.

 Néanmoins, une reprise de l’activité en Chine ainsi qu’un léger déséquilibre du marché aux États-Unis ont permis d’amorcer une tendance baissière en seconde partie de mois sur le marché asiatique.

 Les cotations mensuelles du gaz quant à elles connaissent une très importante baisse à 545 $/TM pour le butane et à 555 $/TM le propane (soit – 26,35 % et – 22,92 %).

 Le cours de l’euro face au dollar se renforce (+ 2,98 %, moyenne des parités à 1,0957 $ pour 1 €), influençant les prix à la baisse à hauteur de 2 centimes pour les carburants et 24 centimes pour le gaz. Cela permet de limiter l’impact des cotations pour le sans-plomb et d’amplifier leur effet pour le gazole.

 Diminution des contributions pour le financement des aides aux économies d’énergie de - 3,61 %.

 Enfin, après des mois de hausse, le fret maritime des carburants diminue très fortement (- 40,19 %), induisant une baisse de 2 centimes sur le prix final consommateur.