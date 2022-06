A la Une .. Carburants à La Réunion : Voici pourquoi les prix devraient continuer à flamber

Les prix à la pompe n’ont jamais été aussi élevés à La Réunion. Une hausse pourtant temporisée par la remise de 15 cts par litre qui doit s’arrêter en août. Le contexte international reste également défavorable dans la perspective d’une amélioration. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 15:45





Pour bien comprendre à quel point cette hausse est marquée, il suffit de revenir quelques années en arrière. Il y a 4 ans, en juin 2018, le prix du sans-plomb avait atteint l’un des prix les plus élevés de l’année avec 1,51 euro par litre. Le gazole était à 1,20 euro/litre.



Les prix avaient même baissé en 2019 où le maximum était de 1,48 euro/litre pour le sans-plomb et 1,17 euro pour le gazole. Les valeurs minimales de cette année-là avaient été de 1,33 euro pour le sans-plomb et de 1,06 euro pour le gazole.







C’est en 2020 que les prix avaient été les plus attractifs. Le sans-plomb était descendu à 1,09 euro en mai, tandis que le gazole avait plongé à 0,88 euro le litre ce même mois. Des prix bas dont peu de personnes profitaient puisque le pays était en plein confinement et que le recours au télétravail était généralisé.



Au cours de l’année 2021, les prix ont commencé à remonter. En janvier, le litre de sans-plomb avait démarré à 1,25 euro et le gazole à 0,96 euro. En décembre, la pompe affichait 1,60 euro le litre de sans-plomb et 1,22 euro pour le gazole.



2022, la flambée des prix



Si les prix sont légèrement redescendus en janvier 2022, le contexte international a tout bouleversé. L’invasion russe en Ukraine a fait monter le cours mondial du baril. Des prix qui se sont encore envolés avec l’annonce des pays européens de réduire à 90% les importations de pétrole venues de Russie.



Un autre facteur aggravant est apparu avec la dépréciation de l’euro par rapport au dollar. L’euro vaut 1,06 dollar, sachant que le pétrole ne peut être acheté que dans cette monnaie, faisant augmenter les prix de 4 centimes pour le sans-plomb et 3 centimes pour le gazole.



En conséquence, le prix du litre de sans-plomb est passé de 1,53 euro à 1,78, tandis que le gazole a pris 30 centimes par litre en 6 mois. Des chiffres élevés qui prennent pourtant en compte la remise de 15 centimes par litre. La ristourne de l’État, qui doit prendre fin en août, laisse craindre le pire pour la suite.



Malgré tout, les Réunionnais mieux lotis que les usagers de métropole



Malgré ce tableau de bord peu réjouissant localement, il faut garder en perspective que les prix administrés du carburant à La Réunion demeurent toujours bien moins élevés que ceux pratiqués en France hexagonale.



En métropole, l'essence se rapproche inexorablement des deux euros le litre, remise carburant comprise. Le Sans Plomb 95 (E5) s'affiche en moyenne à 1,98€ le litre alors que le SP95 (E10) est à 1,96€. Le diesel, enfin, s'établit à 1,89€ le litre en moyenne en France.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur