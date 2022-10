La grande Une Carburants à La Réunion : Découvrez les prix jusqu'au 15 novembre avant une hausse inévitable

La préfecture annonce les prix maximum des carburants jusqu'à la mi-novembre avant une réévaluation lorsque l'aide de l'Etat commencera à être réduite progressivement. Par NP - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 17:53

La préfecture dévoile les prix maximum de vente des carburants à La Réunion entre le 1er et le 15 novembre. Une hausse est attendue après la mi-novembre car l'aide de l'Etat va diminuer progressivement à partir de cette date.



Prix du 1er novembre au 15 novembre :

- Super Sans Plomb : 1,50 euro (-3 centimes)

- Gazole : 1,40 euro (+5 centimes)

- Bouteille de gaz : Le prix reste gelé à 15 euros grâce aux aides de la Région et du Département



Voici les précisions de la préfecture :



Du 1er jusqu’au 15 novembre, la baisse sur le super sans-plomb se poursuit (- 3 cts) et le gazole connaît une légère augmentation (+ 5 cts). L’aide de 25 centimes par litre de carburant a été prolongée jusqu’au 15 novembre avant de diminuer progressivement. Ainsi, à compter du 16 novembre elle passera à 8,33 centimes par litre, ce qui impliquera une hausse du prix du carburant.



En novembre 2022, les prix maximums applicables à La Réunion connaitront une deuxième révision :

- Jusqu’au 15 novembre, l’aide de l’État sera exceptionnellement maintenue à 25 centimes par litre de carburant. Cette décision permettra au sans-plomb de poursuivre sa tendance à la baisse (- 3 centimes par rapport à octobre)



- À compter du 16 novembre, l’aide de l’État sera abaissée à 8,33 centimes par litre. Ceci entraînera mathématiquement une hausse des carburants.



- Ainsi, exceptionnellement, en raison de la révision du niveau de l’aide de l’État au 16 novembre prochain, un second arrêté fixera les prix maximums des carburants pour la seconde quinzaine du mois de novembre.

Explication des évolutions constatées :



Globalement, le marché mondial fait face à un ensemble de facteurs défavorables : sortie de pandémie, chaînes d'approvisionnement perturbées qui ont des difficultés à retrouver la vigueur d'avant-crise et politique anti-Covid de certains pays asiatiques qui empêche de retrouver un commerce mondial aussi fluide qu'avant ;

inflation ;

tensions géopolitiques dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ;

tension sur les marchés de l'énergie.

En octobre, les cours mondiaux des carburants étaient à la baisse pour le sans-plomb (-5,80%) et à la hausse pour le gazole (+3,27%), impactant le prix final consommateur de respectivement - 3 centimes et +5 centimes.

Les cotations mensuelles du gaz quant à elles enregistrent une baisse notable à 560 $/TM pour le butane et 590 $/TM pour le propane (soit respectivement – 11,11 % et – 9,23 %).

L’euro continue à se déprécier face au dollar. La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 0,9780 $ pour 1 € pour les carburants et le gaz, ce qui a un impact de + 2 centimes sur le prix des carburants.

La forte hausse des prix de l’énergie amplifie l’effet négatif : la dépréciation de l’euro rend les importations d’énergie encore plus chères.

