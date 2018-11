La grande Une Carburants: Une importante baisse des prix dès demain ?





Selon le Quotidien, les nouveaux tarifs pourraient entrer en vigueur dès demain mardi. Le média évoque une diminution de 13 centimes sur le sans-plomb et de 7 cts sur le gazole. Selon les informations du JIR, la baisse serait de 12 centimes sur le sans-plomb et de 6 centimes sur le gazole.



Des informations que la préfecture n'est pas en mesure de confirmer à la mi-journée. Sur ordre de la ministre des outre-mer, la préfecture est en train de travailler à une réduction des prix des carburants. Une diminution qui devait initialement intervenir au 1er décembre prochain, qu'Annick Girardin a souhaité voir appliquée "au plus vite" - comme annoncé dans un entretien accordé à Outre-mer la 1ere/France Ô