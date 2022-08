La grande Une Carburants : Très forte baisse des prix à La Réunion au 1er septembre

La préfecture de La Réunion vient de dévoiler le prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à compter du 1er septembre 2022. La préfecture annonce une chute des prix. Par NP - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 18:15

Au 1er septembre



Sans Plomb : 1,55 euro/litre (-21 centimes)

Gazole : 1,31 euro/litre (-18 centimes)

Bouteille de gaz : 15 euros (prix maintenu)



Carburants : le préfet de La Réunion annonce des baisses importantes pour le 1er septembre



Au 1er septembre, le prix maximum du supercarburant sans plomb baissera de 21 centimes par litre, passant de 1,76 € à 1,55€. Le prix du gazole baissera quant à lui de 18 centimes par litre, passant de 1,49€ à 1,31€.





Ces réductions importantes sont rendues possibles grâce à deux bonnes nouvelles qui se cumulent :

- l'évolution à la baisse du cours du pétrole ;

- l'une des mesures de la loi sur le pouvoir d'achat qui a prévu une augmentation de l'aide de l'État de 10 centimes supplémentaires (aide initiale de 15 centimes appliquée depuis le 1er avril 2022 + 10 centimes supplémentaires au 1er septembre).

Le prix de la bouteille de gaz (12,5 litres) reste à 15€ grâce à l'aide exceptionnelle décidée par la Région et le Département.



Révision des prix maximums des produits pétroliers au 1er septembre 2022



Comme le prévoit la réglementation, le Préfet fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants :



• Supercarburant sans plomb

• Gazole

• Gaz de pétrole liquéfié



Ces prix maximums (toutes taxes comprises) sont calculés en trois temps :



• Tout d’abord, les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts réellement supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.



• Dans un deuxième temps, les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil Régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et de toutes les communes. Contrairement à l’Hexagone, l’État ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion.



• Dans un troisième temps, la remise forfaitaire de 25 centimes par litre de carburant, financée par l’État, est appliquée aux prix toutes taxes comprises, qui fait suite aux 15 centimes appliqués depuis le mois d’avril 2022.

L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application.

Déterminants de l’évolution mensuelle constatée



• En août, les cours mondiaux des carburants ont nettement baissé (- 8,90 % pour le gazole et – 10,16 % pour le sans-plomb), du fait de la baisse de la demande au niveau mondial. Le marché mondial reste tout de même sous tension en raison des crises et risques actuels (conflit russo-ukrainien et sanctions contre la Russie, situation pandémique, politiques monétaires).



En ce qui concerne le gaz, les cotations mensuelles enregistrent une baisse à 660 $/TM pour le butane et 670 $/TM pour le propane (soit respectivement – 8,97 % et – 7,59 %).

• La parité euro-dollar est relativement stable pour les carburants (+ 0,03 %) et donc sans impact sur le prix des produits.



Concernant le gaz, la parité est en très légère hausse, ce qui vient diminuer le prix final d’environ 3 cts.



La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,0191 $ pour 1 € pour les carburants et à 1,0206 $/€ pour le gaz.

• Les taxes environnementales (CEE) sur les carburants routiers sont en nette baisse

• (-9,51%), diminuant le prix final consommateur du sans-plomb (- 1 ct), sans être directement perceptible sur le prix du gazole.

• La Région Réunion et le Département de La Réunion ont signé une convention avec les distributeurs de gaz instaurant une aide visant à geler le prix de la bouteille de gaz à 15 € du 1er août au 31 décembre 2022.