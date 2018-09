A la Une . Carburants : Sans-plomb et gazole en hausse de 3 cts

La préfecture a communiqué ce vendredi les prix de vente des hydrocarbures à compter du 1er octobre à La Réunion. Les prix des carburants augmentent de nouveau. Le super sans-plomb est en hausse de 3 cts et affichera 1,51 euros le litre. Même hausse pour le gazole qui passe à 1,24 euro le litre. La bouteille de gaz augmente de 32 centimes.



Le sans-plomb et le gazole se retrouvent à leur niveau le plus élevé depuis 2014 (octobre 2014 pour le premier et janvier 2014 pour le second). Il s'agit par ailleurs de la deuxième augmentation mensuelle consécutive et la plus forte hausse de l'année depuis celle opérée au mois de juin.



Les prix à La Réunion



Le sans plomb

La hausse de la cotation (+ 5,78 %) est contredite par l'appréciation de la parité euro/dollar (+1,23 %). Le fret est en hausse de 1 point. En définitive, le prix CAF est en hausse de + 4,2 %. Le prix public augmente de 3 cts à 1,54 €/litre.



Le gazole

La hausse de la cotation moyenne du gazole est plus importante que celle du SSP (+ 6,44 %). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité est favorable. La conjonction de ces paramètres induit une hausse du prix CAF de + 4,97 %.

Le prix de vente se fixe à 1,24 €/litre (+ 3cts).



Le gaz

La cotation mensuelle (issue de la pondération) est en hausse de 6,4 %. Elle impacte le prix de la bouteille à la hausse à hauteur de + 41 cts environ. L'appréciation de l'euro (+1,22 %) de son coté, influence le prix de la bouteille à hauteur de - 10 cts environ. Le contrat de fret est inchangé. Le prix final de la bouteille s'établit en hausse à 18,41 € contre 18,09 € le mois précédent (+ 32 cts). A.D Lu 859 fois





