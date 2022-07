La grande Une Carburants : Les transporteurs entrent dans la danse ce mardi

Comme annoncé ce vendredi, l'intersyndicale des transporteurs (IRR - Interprofessionnelle des routiers réunionnais), mobilisée contre la hausse du prix des carburants, passe à l'action ce mardi. "Entendus" sur leurs revendications après les réunions de vendredi avec la Région et la préfecture mais face au manque de mesures "concrètes", ils ont décidé de se mobiliser ce mardi. Pour l'heure pas de blocage prévu, "tout dépendra des négociations", indique une de nos sources. D'autres corporations devraient être également de la partie comme celles des taxis, des compagnies de bus, et peut-être même des ambulanciers. Par SI - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 19:32

Prix des carburants : Les transporteurs vont déposer un préavis de grève mardi

Pour rappel, l'IRR (composée de la FTR, FNTR, Unostra, OTRE et la SRTT) était montée au créneau vendredi pour dénoncer le fait de ne pas percevoir les 8 centimes/litre d'aides pour le gazole professionnel actées par la Région dans le cadre d'un dispositif de soutien aux acteurs économiques spécialisés.



Les transporteurs étaient reçus vendredi par la Région pour faire part de leurs inquiétudes, à commencer par les difficultés d'obtention de cette Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburant, actuellement de 8 centimes/litre payée par la collectivité régionale auprès de l'Agence des Services des Paiements (ASP). "Il faut assouplir les mesures de l'ASP car c'est trop compliqué d'obtenir cette ristourne. La Région dit qu'elle a payé l'ASP mais l'ASP ne nous a pas encore payé". La facture n'est pas payée totalement, nous n'avons que des acomptes", rappelle un des représentants des transporteurs.



Suite à cette entrevue entre l'IRR et la collectivité régionale, cette dernière s'était engagée à intervenir auprès de l'ASP "pour assouplir les procédures et accélérer les versements".

Les transporteurs demandent également à ce que cette aide soit réajustée au prorata du cours actuel du prix des carburants. "Aujourd'hui, 8 centimes de ristourne ne veut plus rien dire car à l'époque où cela avait été acté, le litre de gasoil était à 0,95 centimes", se souvient notre contact.



Or aujourd'hui, le litre de gasoil payé par les transporteurs est passé de moins d'un euro le litre à 1,56 euro, en comptant la ristourne de 8 centimes d'euros par litre, aide qui pour rappel n'est plus versée depuis 2019.



Outre le versement de cette ristourne de 8 centimes, les transporteurs demandent également la détaxe partielle du carburant professionnel pour leur corps de métier. Sur ce point, la Région Réunion demande à ce que cette revendication soit examinée "à la lumière de ce qui est en vigueur en métropole et dans les autres collectivités d’outre-mer, au regard notamment du montant des taxes qui y sont perçues".



Saluant la tenue de ces échanges avec la collectivité régionale, les transporteurs demandent malgré tout à cette dernière mais aussi à l'Etat d'être plus "vigilants" et "d'anticiper" les hausses prochaines du prix des carburants, lançant un appel aux services de l'Etat sur "l'urgence" de la situation. "Nous travaillons à perte, le système n'est plus adapté", conclut notre contact.