La grande Une Carburants : Le sans-plomb et le diesel en hausse, la bouteille de gaz reste stable

La préfecture vient d’annoncer les tarifs des carburants à compter du 1er août. Le sans-plomb augmente de 2 cts tout comme le diesel. La bouteille de gaz reste stable à 15 euros. Par La rédaction - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 18:02



Les déterminants de l’évolution mensuelle constatée conduisant à cette légère hausse du prix des carburants sont les suivants :





· La demande de carburants a été forte dans de nombreux pays de l’hémisphère nord, du fait des départs en vacances. En outre, la faiblesse des stocks chinois et singapouriens a poussé ces pays à limiter leurs exportations, ce qui a tendu l’offre de produits pétroliers sur les marchés mondiaux.



· En juillet, les cours mondiaux des carburants ont été en hausse (+ 3,31 % pour le sans-plomb et + 6,57 % pour le gazole), ce qui a impacté le prix final de chaque produit de 3 centimes environ.



· Les cotations mensuelles du gaz quant à elles poursuivent la baisse amorcée depuis 2 mois à 375 $/TM pour le butane (- 14,77 %) et 400 $/TM pour le propane (- 11,11 %).



Le cours de l’euro face au dollar se renforce par rapport au mois précédent et s’établit à 1,1057 $ pour 1 €, venant limiter la hausse des prix des carburants, pour 1 centime environ. Cette appréciation de l’euro permet une baisse de 15 centimes de la bouteille de gaz.



Les contributions pour le financement des aides aux économies d’énergie sont quasiment stables (+0,13 %).



Le fret maritime augmente légèrement (+ 2,39 %), sans impact perceptible.



Enfin, les frais de passage (rémunération de la prestation de stockage des carburants et du gaz) augmentent pour les carburants (+ 2,67 %), comme pour le gaz (+ 6,20 %). Cette augmentation est principalement due à des contraintes réglementaires, qui imposent d’élargir le périmètre de sécurité autour des espaces de stockage.



Comme le prévoit la réglementation, le Préfet fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants :



· Supercarburant sans plomb

· Gazole

· Gaz de pétrole liquéfié



Ces prix maximums (toutes taxes comprises) sont calculés en deux temps :



· Tout d’abord, les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts réellement supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.



· Puis les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil Régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et de toutes les communes. Contrairement à l’Hexagone, l’Etat ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion.