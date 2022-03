A la Une . Carburants : La remise à la pompe atteindra finalement 18 centimes par litre en métropole

Le prix affiché à la pompe inclura la ristourne, contrairement à ce qui avait été indiqué au départ. La mesure, décidée en réponse à l'envolée des prix, sera en vigueur à partir du 1er avril et pendant quatre mois. Le coup de pouce du gouvernement sur les prix à la pompe sera supérieur aux 15 centimes initialement annoncés par Jean Castex , a révélé le Parisien. Il atteindra finalement 18 centimes TTC par litre de carburant en métropole. Une différence qui s'explique par le montant différent de TVA appliqué selon les territoires français, a fait savoir le ministère de la transition écologique."La TVA étant de 20% sur le continent en Métropole, la remise à la pompe sera de 18 centimes par litre TTC pour le consommateur. Elle sera d'environ 17 centimes en Corse où la TVA est de 13% et de 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers", a détaillé le ministère qui indique souhaiter que "la remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant s'applique à tous".Le prix affiché à la pompe inclura la ristourne, contrairement à ce qui avait été indiqué au départ. La mesure, décidée en réponse à l'envolée des prix, sera en vigueur à partir du 1er avril et pendant quatre mois.