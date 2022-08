Carburants : "Est-ce aux Réunionnais de payer l’accord en missouk du gouvernement avec Total ?"

Le communiqué du député :



D’ores et déjà, ce qui est certain c’est qu’il y aura une baisse des prix structurels grâce à un baril de pétrole moins cher et du fret en baisse ; à cela doivent s’ajouter les ristournes de 20 centimes de Total et des 30 centimes du gouvernement. Soit une baisse, que j’estime à minima, de 50 centimes.



Je souhaite que le représentant de l’Etat communique rapidement avec la population sur cette question des prix des carburants. Tout doit être fait en transparence.



Je le redis avec fermeté : il faut absolument que ces baisses s’appliquent à la Réunion.



Je rappelle que j’ai rencontré ces dernières semaines le directeur de la SRPP ainsi que la directrice de TotalEnergies à la Réunion.



Une rencontre avec le Préfet est prévue aussi en début de semaine prochaine.



Or, des médias locaux annoncent que la remise de l’Etat sur les prix des carburants va passer à 25 centimes en septembre au lieu des 30 centimes annoncés. Si c’est le cas, le compte n’y est pas. Il manque 5 centimes !!



Est-ce que c’est aux Réunionnais de payer l’accord en missouk du gouvernement avec Total pour ne pas taxer les super profits des grosses entreprises ?



Si comme le préfet l’a dit lors de sa prise de fonction mardi : "ma priorité va être la lutte contre la chère", il doit passer aux actes.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion