A la Une .. Carburants : - 17 cts pour le sans plomb et - 13 cts pour le gazole en avril

La préfecture communique ce mardi sur le prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à compter du 1er avril 2020 :



- Pour le sans plomb :



Le prix public est en baisse à 1,24 €/litre (- 17 cts). Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse de la cotation.



- Pour le gazole :



Le prix de vente est en baisse à 0,96 €/litre (- 13 cts). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité se déprécie.



- Pour le gaz :



Le prix final de la bouteille est en baisse à 17,40 €. Cette évolution s’explique par la baisse des cotations mensuelles (-12,2 % en cumulé). Elle est accentuée par le renchérissement de la parité Euro/Dollar qui vient augmenter la baisse du prix final. Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs.



Un contexte international qui entraîne un effondrement des prix des carburants ainsi que du gaz



Sur les 15 premiers jours ouvrés du mois de mars, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants orientée à la baisse pour le supercarburant (- 33,9 %) par rapport au mois précédent ainsi que pour le gazole (-27,37%).



En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du BUTANE enregistre une baisse à 480 $/TM (11,93 %). La cotation du Propane diminue également (-14,85 %).



Par ailleurs, une hausse du fret (pour les carburants) de 8,56 % a été observée sur la même période.



De plus, à la suite d’une hausse de l’euro par rapport au dollar, la moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,1133 $ pour 1 € pour le gaz comme pour les carburants. Ce paramètre accentue la baisse du prix du gaz (- 14 cts environ) et diminue le prix final des carburants de 1ct environ.



