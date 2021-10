La grande Une Carburants : +10 cts pour le Sans Plomb, +7 cts sur le Gazole, +1,41 euro pour le Gaz

La préfecture a communiqué le prix de vente maximum des hydrocarbures à compter du 1er novembre. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 à 17:34

Voici les nouveaux prix :

- Super Sans plomb : 1,57 euros/litre

- Gazole : 1,20 euros/litre

- Bouteille de Gaz : 21,03 euros



Le communiqué de la préfecture :



En novembre, les prix des carburants sont en forte hausse à La Réunion comme partout dans le monde. En effet, le sans plomb et le gazole augmentent de plus de 7 % pour passer respectivement à 1,57 € et à 1,2 € par litre. La bouteille de gaz augmente de 8 % pour passer à 21,03 €.



Ces hausses ne s’expliquent pas par les taxes et les autres frais divers qui sont fixes, à l’exception de l’Octroi de mer (+1,5 centimes de hausse par rapport au mois précédent). Elles ne s’expliquent pas non plus par les marges des distributeurs qui restent également les mêmes quel que soit le prix du litre vendu à la pompe. La principale explication de ces hausses tient à l’augmentation du prix du baril de pétrole qui a été multiplié par 4 depuis avril 2020. Cela se répercute mécaniquement sur le tarif à la pompe. De plus, l’euro a connu une légère baisse par rapport au dollar qui impacte également à la hausse le prix des carburants.



Grâce au dispositif réglementé mis en place dans notre territoire et dans les autres DOM de fixation des prix au plus juste et à un niveau de taxation très inférieur à celui de la métropole, le prix des carburants demeurent néanmoins très inférieurs à ceux de l’Hexagone où le sans plomb atteint 1,65 € et le gazole 1,55 € par litre à la pompe.



Enfin, pour faire face à cette forte hausse des prix de l'énergie qui impacte le pouvoir d'achat des ménages modestes, le Premier ministre a annoncé une aide exceptionnelle de 100 € pour tous les bénéficiaires du chèque énergie. Elle leur sera envoyée automatiquement en décembre 2021. Cette aide qui concerne 5,8 millions de ménages modestes en France s’applique bien évidemment aussi à La Réunion. Concrètement, dans le cas du sans plomb qui augmente de 11 centimes ce mois-ci et pour un plein de 50 litres, cette somme de 100 € permettra d’effectuer 20 fois le plein sans dépenser un centime de plus.



