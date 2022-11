La grande Une Carburant, allocations familiales, taxe habitation : Ce qui change au 1er novembre 2022

Ce mois de novembre est marqué par la remise du carburant dans sa première quinzaine et la date limite pour les derniers à devoir s’acquitter de la taxe d’habitation. L’allocation de soutien familial pour les familles monoparentales est revalorisée de 50%. Par GD - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 09:03

Comme chaque mois, des changements interviennent dans la législation. Ce mois de novembre ne fait pas exception, bien qu’il soit relativement calme. Ainsi, la mesure phare est la prolongation de la remise sur le carburant de 30 centimes jusqu'au 15 novembre.



Ce jour-là est également la date limite pour payer sa taxe d’habitation pour les derniers concernés. Si vous n'êtes pas imposable cette année ou que vos revenus ont baissé, vous pouvez demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire sur les gains de vos placements financiers (intérêts, dividendes) en fonction de vos revenus avant le 30 novembre.



Les retraites complémentaires sont revalorisées de 5,12%, tandis qu’il est dorénavant possible de passer son Bafa à partir de 16 ans. L'allocation de soutien familial (ASF) versée au parent qui élève seul un ou plusieurs enfants sans pension alimentaire est revalorisée de 50 %. Elle passera de 122,93 € à 184,41 € par mois et par enfant lorsqu’il est élevé par un seul parent. L'ASF passe de 163,87 € à 245,80 € par mois et par enfant lorsque l’enfant est recueilli et que l’un ou les deux parents ne participent pas aux frais d’éducation.



L’indice de réparabilité, qui renseigne sur la possibilité de réparer un produit, est étendu aux lave-linge à chargement par le dessus, aux lave-vaisselle, aux nettoyeurs à haute pression et aux aspirateurs filaires, sans fil et robots.