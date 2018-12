Carburant : Samedi noir pour les automobilistes à sec

Même si les barrages ont été moins nombreux ce samedi, les nerfs des automobilistes ont tout de même été mis à rude épreuve. A l’instar de Marie de la Plaine des Cafres, à sec ou de peur de manquer, beaucoup ont affronté les files d’attentes interminables devant les stations services, ravitaillées durant la nuit, pour souvent quelques litres de carburant.



Rentrée de vacances la semaine dernière, cette retraité s’est à nouveau levée de bonne heure ce matin en quête de l’or noir. "A 5h30, les embouteillages débutaient déjà à plus de 500 mètres avant la station du 22e km" . Marie a dû attendre plus de deux heures dans sa voiture, sur la réserve depuis quelques jours déjà, pour atteindre la pompe limitée à 20 euros. D'autres ont patienté durant plus de cinq heures. "Le strict nécessaire de gasoil pour affronter la semaine. On ne sait pas comment la situation va évoluer donc je préfère prévoir au cas où".



Face à l’afflux d’automobilistes, les vigiles n’avaient d’autres choix que de faire la circulation, empêchant ainsi quelques irrespectueux de s’insérer dans les files courant aussi bien en amont qu’en aval de la station. "Certains attendaient leur tour à l’extérieur de leur véhicule mais la plupart patientaient sagement dans leur voiture".



En fin d’après-midi, de nombreux automobilistes se ruaient encore vers les stations-services à la recherche de quelques gouttes de carburant. Pour permettre le réapprovisionnement et le retour à la normale de l’activité économique, la préfecture a autorisé ce samedi et ce jusqu’à dimanche 22H, la circulation sur dérogation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.