A la Une . Carburant : L'aide de l'Etat prolongée jusqu'en février pour les pêcheurs

La préfecture fait le point sur les aides et autres dispositifs à La Réunion pour les professionnels de la pêche. Par NP - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 14:56

Aide carburant



Au regard des conséquences économiques de la guerre en Ukraine qui perdurent pour le secteur de la pêche en raison du niveau toujours élevé des prix du carburant, l’aide au carburant mise en œuvre depuis le 17 mars 2022, déjà prolongée une première fois et qui devait prendre fin au 15 novembre, est maintenue jusqu’en février 2023.



Son montant reste de 25 centimes (hors taxes) par litre de gasoil. L’aide concerne l’ensemble des professionnels et représente un engagement financier de l’État pouvant représenter jusqu’à plus de 20 millions d’euros, en plus des 45 millions d’euros déjà budgétés.

Le dispositif d’aide à la Réunion



Le plafond de l’aide d’État a été une nouvelle fois relevé dans le cadre de l’encadrement temporaire Ukraine. Ce plafond, qui était de 65 000 € en juillet et qui avait été relevé une première fois à 105 000 €, passe désormais à 330 000 € par entreprise de pêche.



À ce jour, à La Réunion, 87 dossiers ont été instruits par les services de l'État (DMSOI). Les aides déjà versées aux pêcheurs réunionnais atteignent un montant total de 218 000 € et 212 000 € restent à être versés.



L'augmentation du plafond d'aide de 105 000 € à 330 000 € permettra d’ouvrir l’accès à l’aide carburant à davantage de navires. Elle va ainsi permettre aux armements hauturiers (pêche australe et pêche au large) de bénéficier d'aides supplémentaires, en rapport avec leur consommation énergétique réelle.