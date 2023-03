Caravane d'accès aux droits et à l'information : calendrier jusqu'au jeudi 6 avril 2023

Pour une offre de service plus accessible

Dans une démarche de plus grande proximité et afin « d’aller-vers » les personnes les plus isolées, les plus vulnérables, les agents du Département se déplaceront dans les quartiers des Hauts de l’île pour favoriser l’accès aux droits et à l’information. Inscrite à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la caravane départementale sillonnera l’ensemble du territoire pour rompre avec un isolement multifactoriel des publics vulnérables : fracture numérique, éloignement des services publics, difficulté familiale, précarité…



• Faciliter l’accès aux droits (dispositifs du Département, droit aux prestations sociales…) ;



• Proposer des actions de sensibilisation aux parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires…) sur la parentalité en général ;



• Orienter vers d’autres services d’action sociale et les services publics dédiés ;



• Aider à la constitution de dossiers d’aide (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF…) ;



• Informer sur la prévention à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra‑Familiales (VIF).



Une équipe pluridisciplinaire sera à l’écoute des familles, et des personnes qui viendront à la rencontre de la caravane. Prise de rendez-vous au centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) le plus proche, visite à domicile, accompagnement à une demande d’aide, les solutions proposées par les services du Département permettent de répondre à un premier niveau de prise en charge.



Ils sont à l’écoute des publics et présents dans la caravane :



• 2 professionnels de la Polyvalence-Insertion dont un assistant de service social à minima,



• un intervenant de la PMI,



• un intervenant social du commissariat et de la gendarmerie,



• un représentant de la Direction de la Jeunesse,



• un représentant d’autres directions, en fonction des besoins.



Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté

Lutter contre le non-recours aux droits

Chef de file de l’action sociale, le Département s’engage dans un plan de modernisation de l’accueil de proximité, inscrit à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. La caravane d’accès aux droits et à l’information vise ainsi à lutter contre le non recours aux droits et offre des conditions équitables et respectueuses d’accueil des publics les plus éloignés des services départementaux.