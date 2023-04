Caravane d'accès aux droits et à l'information : calendrier jusqu'au jeudi 11 mai 2023

Aller dans les territoires au plus près des Réunionnais

Renseigner et faciliter l’accès aux droits.

Orienter vers d’autres services d’action sociale ou services publics.

Aider à la finalisation de dossiers (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF, ...).

Proposer des actions de sensibilisation en direction des parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires...).

Informer sur la prévention liée à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra Familiales.



De 9h à 14h.

Calendrier :

OUEST

Mardi 11/04/23 LE GUILLAUME

Saint-Gilles Les Hauts

Ecole primaire du centre (à l'arrière) 62 rue Louise et Jouan 97423 Le Guillaume

Mercredi 12/04/23 BELLEMENE

Saint-Paul

Ecole primaire de Bellemène (parking) 348 rue Montrouge 97460 Saint-Paul

Jeudi 13/04/23 LA CHALOUPE

Saint-Leu

Plateforme de la Chaloupe 21 A rue Alexandre Bègue 97416 La Chaloupe Saint-Leu



SUD-OUEST

lundi 17/04/23 PETIT SERRÉ

Rivière Saint-Louis Ecole primaire Alphonse Daudet (parking) 14 bis route nationale 5 Petit Serré 97421 Rivière St-Louis

Mardi 18/04/23 LES MAKES

Saint-Louis Maison France Service des Makes (parking) 1 chemin Rosinand Nativel 97421 La Rivière St-Louis

Mercredi 19/04/23 PITON GOYAVES

Petite-Ile Mairie annexe de Piton Goyaves (parking) 3 rue du Plateau Vert 97429 Petite-Ile

Jeudi 20/04/23 FORUM SUD-OUEST - INTERVENTION DAS - JARDIN DE LA PLAGE A ST PIERRE

EST

lundi 24/04/23 GRAND ILET

Salazie Mairie annexe de Grand Ilet (parking) 15 rue Père Jouanno (près de l'Eglise St-Martin) 97433 Salazie

Mardi 25/04/23 ABONDANCE

St-Benoit Terrain de sport de l'Abondance (parking) 22 chemin Very 97470 St-Benoît

Mercredi 26/04/23 BELLEVUE

Bras-Panon Terrain sportif de Bellevue Plateau Vert- Chemin Notre Dame du Rosaire 97412 Bras-Panon

Jeudi 27/04/23 BRAS DES CHEVRETTES

St-André Mairie annexe Bras des Chevrettes (parking) 253 chemin vert Bras des Chevrettes 97440 St-André



SUD-EST

Mardi 02/05/23 BRAS-CREUX

Tampon Parking mairie annexe (parking) 166 chemin Chalet 97430 Le Tampon

Mercredi 03/05/23 LES JACQUES

Saint-Joseph en face du terrain de football des Jacques Chemin Eugène Michel 97480 Saint-Joseph

Jeudi 04/05/23 PITON RAVINE BLANCHE

Plaine des Cafres Ecole primaire de Piton Ravine Blanche (parking) 1 chemin Rosemond 97418 Le Tampon

Vendredi 05/05/23 JOURNÉE PARTENARIALE DU TAS NORD / PIS + TS ST-DENIS 2 + ACTIONS SANTÉ

NORD

Mardi 09/05/23 LE BRÛLÉ

Saint-Denis 1

Eglise du Brûlé Route des Azalées 97400 Saint-Denis

Mercredi 10/05/23 ESPERANCE LES HAUTS

Sainte-Marie

Équipement de proximité de l'Espérance 131 rue Jean XXIII 97438 Sainte-Marie

Jeudi 11/05/23 DEUX-RIVES

Sainte-Suzanne

Parking face à la mairie annexe de Deux-Rives 9 rue Laurent Damour 97441 Sainte-Suzanne





Une caravane pour « ALLER-VERS »

Pour une offre de service plus accessible

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté

Lutter contre le non-recours aux droits

Caravane des Droits et de l'InformationLe Département a lancé sa Caravane d’accès aux droits et à l’information. Les professionnels de la Collectivité sont à votre écoute pour :Elle sera près de chez vous de 9h à 14h.La caravane se déplace au sein d’un quartier différent plusieurs fois par semaine.Chaque semaine, une zone géographique est couverte.Dans le cadre du plan de mandature 2021-2028, la Collectivité départementale a souhaité renforcer son engagement au plus près des territoires.Aussi, les Conseillers départementaux ont érigé en priorité la mise en oeuvre d’actions d’information et d’accompagnement de proximité dans une logique d’« aller vers ».Il s’agit, outre nos services déconcentrés installés sur les territoires, d’aller à la rencontre des populations les plus éloignées, mais aussi celles vivant dans des situations de précarité ou de détresse ne leur permettant pas de se rendre dans nos locaux.Grâce à la caravane d’accès aux droits, le Département ambitionne de tisser une relation nouvelle avec les Réunionnais, une relation de confiance, de proximité et d’efficacité afin que chacun puisse trouver les réponses et les outils nécessaires à son épanouissement, à son développement et à son bien-être.« Aller vers » est une réponse concrète et directe à l’urgence sociale consécutive à la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Cela reflète surtout une réponse aux attentes des Réunionnais, celle d’un service départemental de proximité renforcée, offrant une écoute et des réponses à chaque situation, dans une démarche transversale et partenariale qui vise à consolider la solidarité et notre bien-vivre ensemble.Cyrille Melchior, Président du Conseil départementalDans une démarche de plus grande proximité et afin « d’aller-vers » les personnes les plus isolées, les plus vulnérables, les agents du Département se déplaceront dans les quartiers des Hauts de l’île pour favoriser l’accès aux droits et à l’information. Inscrite à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la caravane départementale sillonnera l’ensemble du territoire pour rompre avec un isolement multifactoriel des publics vulnérables : fracture numérique, éloignement des services publics, difficulté familiale, précarité…• Faciliter l’accès aux droits (dispositifs du Département, droit aux prestations sociales…) ;• Proposer des actions de sensibilisation aux parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires…) sur la parentalité en général ;• Orienter vers d’autres services d’action sociale et les services publics dédiés ;• Aider à la constitution de dossiers d’aide (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF…) ;• Informer sur la prévention à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra‑Familiales (VIF).Une équipe pluridisciplinaire sera à l’écoute des familles, et des personnes qui viendront à la rencontre de la caravane. Prise de rendez-vous au centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) le plus proche, visite à domicile, accompagnement à une demande d’aide, les solutions proposées par les services du Département permettent de répondre à un premier niveau de prise en charge.Ils sont à l’écoute des publics et présents dans la caravane :• 2 professionnels de la Polyvalence-Insertion dont un assistant de service social à minima,• un intervenant de la PMI,• un intervenant social du commissariat et de la gendarmerie,• un représentant de la Direction de la Jeunesse,• un représentant d’autres directions, en fonction des besoins.Chef de file de l’action sociale, le Département s’engage dans un plan de modernisation de l’accueil de proximité, inscrit à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. La caravane d’accès aux droits et à l’information vise ainsi à lutter contre le non recours aux droits et offre des conditions équitables et respectueuses d’accueil des publics les plus éloignés des services départementaux.