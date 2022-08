Communiqué Caravane d'Accès aux Droits et à l'Information ce mercredi à Sainte-Suzanne

La « Caravane d’Accès aux Droits et à l’Information » se pose demain, Mercredi 31 Août à Sainte-Suzanne de 9h00 à 14h00, sur le terrain sportif rue des Goyaviers à Bras-Pistolet. Par N.P - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 14:55

Renseigner et faciliter l’accès au droits Orienter Aider à la complétude de dossier Proposer des actions de sensibilisation Informer sur la prévention Contact : Mr DIJOUX, Directeur du CCAS au 0692 39 92 70

