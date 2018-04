Carambolage sur le boulevard Sud : 4 véhicules impliqués

Un carambolage s'est produit ce mardi après-midi sur le boulevard Sud. 4 véhicules sont entrés en collision au niveau de la ZAC Foucherolles (entre le rond-point de la salle Candin et le rond-point du Leader Price. L'un des véhicules s'est retrouvé en travers, sur le terre-plein central.



Des embouteillages se sont formés dans les deux sens de circulation. Les secours ont été dépêchés sur place. Ils ont procédé aux premiers soins et à la désincarcération de l'occupant de la 205 accidentée, une personnage âgée. La victime, consciente, a été sortie du véhicule peu après 16 heures. 5 autres blessés sont à déplorer.



Le conducteur impliqué dans l’accident a été interpellé et soumis à une prise de sang. Ces tests toxicologiques permettront de déterminer s'il était ou non sous l'effet de stupéfiants.



Vidéo et photos : L.G/P.R