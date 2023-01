A la Une . Carambolage sur la quatre-voies de Saint-Pierre

Un accident vient de se produire sur la quatre-voies de Saint-Pierre en direction du Tampon, impliquant six véhicules. Les dégâts ne semblent pas importants, mais les secours sont en route. D’importants bouchons sont à prévoir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 17:01

Un accident a eu lieu ce lundi après-midi sur la quatre-voies de Saint-Pierre en direction du Tampon. Le carambolage s'est produit au niveau de la station-service dans le secteur de Mon Caprice. Plusieurs véhicules se sont percutés les uns derrière les autres sur la voie de gauche qui est neutralisée.



Les secours sont en route et le bilan n’est pas connu. Des bouchons commencent à se former dans le secteur.



