La grande Une Carambolage mortel viaduc de St-Paul: le dirigeant de la société Incana et un de ses chauffeurs jugés en février 2023

Le 6 novembre 2017, Amandine, 20 ans, trouvait la mort à bord de sa Twingo broyée entre deux poids lourds. Son amie, grièvement blessée, a survécu à ce terrible accident survenu route des Tamarins. Poursuivis pour homicide et blessures involontaires, le chauffeur du semi-remorque qui transportait des roches et son patron seront le 3 février 2023 à la barre du tribunal de Champ-Fleuri. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 2 Septembre 2022 à 17:21





Les premiers éléments avaient mis en évidence La circulation était dense sur le viaduc de Saint-Paul en direction du Nord ce lundi 6 novembre 2017 en début de matinée. Sur la récente voie lente, Amandine et son amie se rendaient à l'Université à bord d'une Twingo grise appartenant à la première lorsque le véhicule avait été pris en étau entre deux poids lourds. Un camion frigorifique venait d'être projeté par un semi-remorque transportant des roches sur l'arrière de leur citadine littéralement broyée Les premiers éléments avaient mis en évidence un problème de freinage du poids lourd à l'origine de la tragédie. Les deux jeunes filles avaient été désincarcérées pendant deux heures. Amandine, 20 ans, n'avait pas survécu . Le pronostic vital de son amie âgée de 23 ans était engagé.

Après de longues investigations, le chauffeur du semi-remorque impliqué, Dimitri T., ainsi que le dirigeant de la société Incana qui exploitait les véhicules de transport sont attendus le 3 février prochain à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Le transporteur devra notamment répondre de défaillances concernant l'entretien des véhicules de sa société.